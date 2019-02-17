2019-02-17T13:23:25+03:00
Политика

Впервые за 5 лет подняли эту тему: Политолог о заявлении Лаврова про трудности с шенгенскими визами для крымчан

Москва будет работать над решением проблемы
Надежда ДАЦЮК
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасностизаявил, что власти России оценивают оказ Евросоюза выдавать крымчанам шенгенские визы как наказание за их волеизъявление в 2014 году.

Глава МИДа назвал ограничения в получении виз "чистой дискриминацией по политическим мотивам". Сергей Лавров добавил, что Москва продолжит работу над этой проблемой.

- Пожалуй, это впервые за пять лет, когда поднята эта тема, - отметил политолог Владимир Джаралла. - Ситуация была известна давно, фактически, своей дискриминацией крымчан страны Запада признавали, что не сомневаются в результатах нашего выбора, его честности, и наказывают нас за него. В обычной жизни эта проблема решалась каждым путешествующим по-своему, кто-то использовал украинские загранпаспорта, кто-то нашел способы решать вопросы через московские учреждения, многие переориентировались на Восток и Юг. Интересно, какие дипломатические инструменты будут применены для изменения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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