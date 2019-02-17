Впервые за 5 лет подняли эту тему: Политолог о заявлении Лаврова про трудности с шенгенскими визами для крымчан
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасностизаявил, что власти России оценивают оказ Евросоюза выдавать крымчанам шенгенские визы как наказание за их волеизъявление в 2014 году.
Глава МИДа назвал ограничения в получении виз "чистой дискриминацией по политическим мотивам". Сергей Лавров добавил, что Москва продолжит работу над этой проблемой.
- Пожалуй, это впервые за пять лет, когда поднята эта тема, - отметил политолог Владимир Джаралла. - Ситуация была известна давно, фактически, своей дискриминацией крымчан страны Запада признавали, что не сомневаются в результатах нашего выбора, его честности, и наказывают нас за него. В обычной жизни эта проблема решалась каждым путешествующим по-своему, кто-то использовал украинские загранпаспорта, кто-то нашел способы решать вопросы через московские учреждения, многие переориентировались на Восток и Юг. Интересно, какие дипломатические инструменты будут применены для изменения ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU