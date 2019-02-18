В Крыму 18 февраля до +7 градусов

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-18T07:21:31+03:00

Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду

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В Крыму 18 февраля, в понедельник, будет облачно. Местами пройдет дождь. Температура воздуха поднимется до +7 градусов, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в понедельник не будет осадков, но небо затянется тучами. Утром возможен туман. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. До +6 градусов днем.

В Севастополе понедельник также будет без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +9 градусов.

На ЮБК сегодня возможен дождь, туман. Подует северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Керчи понедельник будет облачным, но без осадков. Днем подует северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU