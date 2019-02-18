У симферопольских «стихийщиков» изъяли 49 килограммов мяса

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-18T09:28:26+03:00

На Центральном рынке стихийщиков гоняют, теперь взялись за Москолько и Бородинский рынки. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Их ждет штраф - 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Симферополе прошел рейд, который был направлен на пресечение торговли в неположенных для этого местах. У «стихийщиков» изъяли 44 килограмма рыбы и 49 килограммов мяса, сообщили в пресс-службе УМВД по крымской столице.

- Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 тысяч рублей, - добавили в правоохранительных органах.

Сотрудники администрации и представители полиции инспектировали территорию, которая примыкает к Бородинскому рынку и Московскому кольцу.

В УМВД рассказали, что в городе ведется активная работа по пресечению несанкционированной торговли.

Напомним, в Ялте в прошлом году сожгли 45 килограммов элитных сыров. На продукции отсустсвовала маркировка.

Ранее в нескольких районах Крыма уничтожили некачественные продукты. В это перечень вошли 32 килограмма мясной и рыбной продукции без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU