У симферопольских «стихийщиков» изъяли 49 килограммов мяса
В Симферополе прошел рейд, который был направлен на пресечение торговли в неположенных для этого местах. У «стихийщиков» изъяли 44 килограмма рыбы и 49 килограммов мяса, сообщили в пресс-службе УМВД по крымской столице.
- Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 тысяч рублей, - добавили в правоохранительных органах.
Сотрудники администрации и представители полиции инспектировали территорию, которая примыкает к Бородинскому рынку и Московскому кольцу.
В УМВД рассказали, что в городе ведется активная работа по пресечению несанкционированной торговли.
Напомним, в Ялте в прошлом году сожгли 45 килограммов элитных сыров. На продукции отсустсвовала маркировка.
Ранее в нескольких районах Крыма уничтожили некачественные продукты. В это перечень вошли 32 килограмма мясной и рыбной продукции без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU