В Ялте к началу курортного сезона появится приют для бездомных людей
К началу курортного сезона власти Ялты хотят оборудовать своеобразный приют для бездомных людей. Возможно, для этого приобретут модульный дом или найдут подходящее здание в отдаленном месте города, сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.
- Причем это помещение должно быть оснащено всем необходимым инвентарем и приспособлениями для временного размещения бездомных как днем, так и ночью. С решением этой проблемы мы хотим определиться до наступления курортного сезона, - добавил Челпанов.
Кроме того, глава администрации подчеркнул, что в общественных местах планируют наладить уличное освещение и установить камеры видеонаблюдения. А сотрудники полиции обеспечат там регулярное патрулирование.
Кстати, они и будут отвозить лиц без постоянного места жительства в оборудованный временный приют для бездомных.
ИСТОЧНИК KP.RU