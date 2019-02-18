В Ялте к началу курортного сезона появится приют для бездомных людей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-18T10:01:09+03:00

Их туда будут привозить сотрудники полиции

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К началу курортного сезона власти Ялты хотят оборудовать своеобразный приют для бездомных людей. Возможно, для этого приобретут модульный дом или найдут подходящее здание в отдаленном месте города, сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

- Причем это помещение должно быть оснащено всем необходимым инвентарем и приспособлениями для временного размещения бездомных как днем, так и ночью. С решением этой проблемы мы хотим определиться до наступления курортного сезона, - добавил Челпанов.

Кроме того, глава администрации подчеркнул, что в общественных местах планируют наладить уличное освещение и установить камеры видеонаблюдения. А сотрудники полиции обеспечат там регулярное патрулирование.

Кстати, они и будут отвозить лиц без постоянного места жительства в оборудованный временный приют для бездомных.

ИСТОЧНИК KP.RU