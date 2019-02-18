2019-02-18T10:34:02+03:00
Общество

Птица оставила без света часть Симферополя

Уже все нарушения на линии устранили
Александра КОРШУНОВА
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Оказалось, что пернатый перекрыл опорную изоляциюОказалось, что пернатый перекрыл опорную изоляциюФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в воскресенье, 17 февраля, часть жителей осталась без света. Оказалось, что произошла авария на электросетях из-за птицы.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», на данный момент уже все потребители запитаны.

- На опоре № 1 отпайка на ТП-842, перекрытие птицей опорной изоляции. Устранено, - добавили на предприятии.

Кроме того, в выходной день без электричества оставалась еще и Евпатория. Там на абонентской трансформаторной подстанции произошло повреждение. Все потребители уже запитаны.

Напомним, в январе кот оставил без света жителей Белогорского района, а точнее - село Крымская Роза. Выяснилось, что животное проникло на электрическую подстанцию, из-за этого и произошло отключение.

А до этого , из-за сбоя на сетях, без электричества остались 96 тысяч крымчан. Больше всего это коснулось жителей Евпатории и Сакского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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