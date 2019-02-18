Морпехи из Севастополя прыгают с парашютом из самолетов и вертолетов
На сборах по воздушно-десантной подготовке морская пехота начала выполнять прыжки с парашютом. Всего боевую подготовку проходят порядка 500 военнослужащих из состава десантно-штурмового батальона и роты разведки морской пехоты ЧФ.
- Военнослужащие выполнят десантирование с парашютом из самолета АН-26 и вертолета МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров, - сообщает, - начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Морпехи учатся стрелять по наземным целям с воздуха, как в полете, так и находясь в транспортном отсеке вертолета. Проводиться высадка тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолета с высоты в 2-3 метра в полном боевом снаряжении.
Также военнослужащие отработают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении 5-ти и 10-километровых маршей в полном боевом снаряжении.
ИСТОЧНИК KP.RU