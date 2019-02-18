2019-02-18T11:19:11+03:00
Общество

Морпехи из Севастополя прыгают с парашютом из самолетов и вертолетов

Свыше 500 военнослужащих Черноморского флота участвуют в учениях
Галина КОВАЛЕНКО
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На сборах по воздушно-десантной подготовке морская пехота начала выполнять прыжки с парашютом. Всего боевую подготовку проходят порядка 500 военнослужащих из состава десантно-штурмового батальона и роты разведки морской пехоты ЧФ.

- Военнослужащие выполнят десантирование с парашютом из самолета АН-26 и вертолета МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров, - сообщает, - начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Морпехи учатся стрелять по наземным целям с воздуха, как в полете, так и находясь в транспортном отсеке вертолета. Проводиться высадка тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолета с высоты в 2-3 метра в полном боевом снаряжении.

Также военнослужащие отработают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении 5-ти и 10-километровых маршей в полном боевом снаряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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