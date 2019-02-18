В Крыму браконьеры могут получить срок за незаконный вылов пиленгаса

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-18T11:51:45+03:00

Они осуществляли незаконный вылов в районе Арабатской стрелки. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Ущерб от их действий составляет 160 тысяч рублей

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В Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму обнаружили незаконную добычу водных биологических ресурсов. В районе Арабатской стрелки осуществляли незаконный вылов пиленгаса.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, в ходе осмотра у рыбаков обнаружили 240 особей пиленгаса «с признаками объячеивания». Это свидетельствует о том, что применялись запрещенные орудия лова.

После этого всю незаконную «добычу» изъяли.

В отношении нарушителей ведется административное расследование. Но, учитывая размер ущерба, который превышает 160 тысяч рублей, сейчас рассматривается о возбуждении против них уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/692485" frameborder="0"></iframe> Незаконный вылов рыбы на Арабатской стрелке в Крыму.Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали нарушителей. В отношении их могут возбудить уголовное дело. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК.! другой источник

НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ при осуществлении любительского рыболовства запрещается применение сетей всех типов. А суммарная суточная норма добычи всех видов ВБР (кроме рапаны) для одного гражданина не должна превышать 5 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU