В Крыму браконьеры могут получить срок за незаконный вылов пиленгаса
В Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму обнаружили незаконную добычу водных биологических ресурсов. В районе Арабатской стрелки осуществляли незаконный вылов пиленгаса.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, в ходе осмотра у рыбаков обнаружили 240 особей пиленгаса «с признаками объячеивания». Это свидетельствует о том, что применялись запрещенные орудия лова.
После этого всю незаконную «добычу» изъяли.
В отношении нарушителей ведется административное расследование. Но, учитывая размер ущерба, который превышает 160 тысяч рублей, сейчас рассматривается о возбуждении против них уголовного дела.
Незаконный вылов рыбы на Арабатской стрелке в Крыму.Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали нарушителей. В отношении их могут возбудить уголовное дело. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК.! другой источник
НА ЗАМЕТКУ
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ при осуществлении любительского рыболовства запрещается применение сетей всех типов. А суммарная суточная норма добычи всех видов ВБР (кроме рапаны) для одного гражданина не должна превышать 5 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU