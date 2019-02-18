2019-02-18T14:06:37+03:00
Общество

Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды

Ограничение будет действовать до 17.00
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла на сетях холодного водоснабженияАвария произошла на сетях холодного водоснабженияФото: Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 18 февраля, в Симферополе произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого в части крымской столицы ограничат подачу воды, сообщили в пресс-службе администрации города.

- До 17.00 из-за аварии по улице Краснознаменная, 105, будет отсутствовать водоснабжение на улицах: Крылова (частично), Краснознаменная (от Крылова до улицы Училищная), - добавили в администрации.

Кроме того, из-за второй аварии по улице Краснодарской, 36, не будет воды в домах по четной стороне (20-38).

Симферопольский филиал предприятия «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Кстати, в воскресенье, 17 февраля, часть крымской столицы осталась без света из-за птицы. Оказалось, что пернатый перекрыл опорную изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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