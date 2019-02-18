Ялта: Угонщик разбил автомобиль на глазах хозяина

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-18T14:53:35+03:00

Автолюбитель организовал погоню за похитителем машины, а тот врезался в опорную стену

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В полицию Ялты поступило заявление об угоне автомобиля: крымчанин рассказал, что поставил легковушку рядом с остановкой общественного транспорта, а сам на пару с приятелем пошел в магазин. Ключи от автомобиля оставил в замке зажигания, не стал машину и закрывать.

- Выйдя из торгового заведения, мужчины увидели, как транспортное средство, за рулем которого находился неизвестный, уезжает, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым . - Ими была организована погоня за злоумышленником на машине приятеля.

Похититель дал по газам, но не справился с управлением и врезался в опорную стену.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Ялты, ранее не судимый. На мужчину сейчас завели уголовное дело за угон - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения

По ч.1 ст.166 Уголовного Кодекса РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU