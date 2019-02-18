Двое мужчин обокрали магазины на Южном берегу Крыма почти на 2 миллиона рублей
В Судаке задержали двоих мужчин, которых подозревают в 17 кражах из магазинов на Южном берегу Крыма. Оказалось, что 25-летний ялтинец и 29-летний иностранец с помощью монтировок и ножниц по металлу взламывали окна, двери и роллеты торговых точек.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, от их действий пострадали жители Судака, Алушты, Ялты и Феодосии.
- Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 1,7 миллиона рублей. Они воровали компьютеры, сантехнику, кофейные аппарат, деньги, продукты, алкоголь, - добавили в МВД.
В результате мужчины признали свою вину, уже возбуждены уголовные дела.
Один из подозреваемых находится под стражей, а другой - под подпиской о невыезде.
Им может грозить до 6 лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело направлено в городской суд Судака.
ИСТОЧНИК KP.RU