Севастополь: В Херсонес Таврический на экскурсию пришли 3 павлина

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-18T16:55:35+03:00

Птицы сбежали на прогулку из загона при храме

Изменить размер текста: A A

Севастопольская достопримечательность – древние руины на берегу Черного моря вызывает интерес не только у людей, но даже у крылатых. Причем на экскурсию пришли незаурядные голуби или чайки, которых здесь в избытке, а диковинные птицы – павлины.

Павлины составили компанию просты голубям. Фото: Херсонес Таврический в Севастополе/VK

- Посетители в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» самые разные! Однако, интересно совершенно всем! И даже павлинам, - такой пост украсил страничку учреждения в соцсети.

Три павлина, каким-то образом сбежали из своего загона при храме святого Владимира. Пару часов безнадзорные птицы бродили по Херсонесу Таврическому.

Птицы живут при храме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Посетителям, а их было не очень много, все-таки февраль нельзя назвать пиком курортного сезона, здорово повезло. Туристы смогли полюбоваться двойной красотой: древним поселение и ярким опереньем павлинов.

Птицы исчезли неожиданно, также, как и появились – обслуга культового сооружения спохватилась, собрала птицу и заперла в загон.

ИСТОЧНИК KP.RU