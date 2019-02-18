В Севастополе начнут выпускать парковочные абонементы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-18T16:29:03+03:00

Они будут различного срока действия: от месяца до года

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В Севастополе начнут вводить и адаптировать абонементы для оплаты городских парковок. Теперь одной карточкой можно будет заплатить также и за проезд в общественном транспорте, сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Как рассказал директор департамента транспорта Севастополя Евгений Исаков, этот абонемент даст право владельцу автомобиля парковаться на любой из площадок. Это избавить водителя оплачивать место каждый раз.

Планируется, что такие абонементы создадут в Балаклаве и в районе центрального кольца города.

- В течение 6 дней со дня подачи заявления и поступления оплаты владельцы абонементов будут внесены в соответствующий Реестр парковочных разрешений, - добавил Исаков.

Он добавил, что планируется выпуск абонементов с различными сроками действия: от месяца до года.

ИСТОЧНИК KP.RU