Погода в Крыму на 19 февраля: без осадков и до +8 градусов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-19T07:16:45+03:00

На Южном берегу Крыма 19 февраля осадков также не предвидется Фото: Александра КОРШУНОВА

В крымской столице будет облачно

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В Симферополе 19 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +4…+6 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе во вторник также без осадков, переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма сегодня без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Керчи также без осадков.Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°.

Кстати, в "Херсонес Таврический" в Севастополе на прогулку пришли три павлина. Оказалось, что птицы сбежали на прогулку из загона при храме.

ИСТОЧНИК KP.RU