2019-02-18T17:25:59+03:00
Общество

В Керчи благоустроят четыре сквера

Уже в марте пройдет процедура закупок
Александра КОРШУНОВА
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Работы начнутся после того, как пройдет процедура закупокРаботы начнутся после того, как пройдет процедура закупокФото: Галина КОВАЛЕНКО
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По результатам голосования жителей, в Керчи выбрали три общественные территории, которые благоустроят в этом году. А четвертая - это вторая часть Комсомольского парка.

Как сообщил глава города Сергей Бороздин, всего высказали свое мнение около четырех тысяч керчан.

- Большинство голосов отдано за сквер у Морского вокзала. При этом, судя по результатам, многие жители хотят видеть благоустроенными сквер у кинотеатра «Украина» и сквер «Аленка», - добавил Бороздин.

Известно, что в марте уже начнется процедура закупок по благоустройству всех зон, а после этого и начнется «большая стройка».

Напомним, в феврале в Керчи сотрудники ФСБ проверяли управление ЖКХ. Тогда там изымали документы, которые связаны с благоустройством городских парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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