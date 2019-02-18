В Керчи благоустроят четыре сквера
По результатам голосования жителей, в Керчи выбрали три общественные территории, которые благоустроят в этом году. А четвертая - это вторая часть Комсомольского парка.
Как сообщил глава города Сергей Бороздин, всего высказали свое мнение около четырех тысяч керчан.
- Большинство голосов отдано за сквер у Морского вокзала. При этом, судя по результатам, многие жители хотят видеть благоустроенными сквер у кинотеатра «Украина» и сквер «Аленка», - добавил Бороздин.
Известно, что в марте уже начнется процедура закупок по благоустройству всех зон, а после этого и начнется «большая стройка».
Напомним, в феврале в Керчи сотрудники ФСБ проверяли управление ЖКХ. Тогда там изымали документы, которые связаны с благоустройством городских парков.
ИСТОЧНИК KP.RU