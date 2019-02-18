Центральные улицы Симферополя 19 февраля останутся без света

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-18T17:58:50+03:00

Света не будет с 8.00 до 17.00 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Электроэнергии не будет с самого утра и до вечера

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Во вторник, 19 февраля, в центральной части Симферополя не будет света из-за проведения плановых ремонтных работ на линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Электроэнергии не будет с 8.00 и до 17.00.

КОНКРЕТНО

Света не будет на улицах:

- Караимская, 50-70 (чет), 27-35(нечет)

- Козлова, 22-30/135 (чет), 15-19 (нечет)

- Севастопольская, 32/18-52 (чет)

- Субхи, 8-12 (чет),52; 3/5; 3-7, 33-35 (нечет)

- Тамбовская, 12-16 (чет), 13-17 (нечет)

Напомним, на выходных часть крымской столицы осталась без света из-за птицы. Оказалось, что пернатый перекрыл опорную изоляцию.

Также без света оставалась и Евпатория, там на абонентской трансформаторной подстанции произошло повреждение. Все потребители уже запитаны.

ИСТОЧНИК KP.RU