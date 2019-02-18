Центральные улицы Симферополя 19 февраля останутся без света
Во вторник, 19 февраля, в центральной части Симферополя не будет света из-за проведения плановых ремонтных работ на линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Электроэнергии не будет с 8.00 и до 17.00.
КОНКРЕТНО
Света не будет на улицах:
- Караимская, 50-70 (чет), 27-35(нечет)
- Козлова, 22-30/135 (чет), 15-19 (нечет)
- Севастопольская, 32/18-52 (чет)
- Субхи, 8-12 (чет),52; 3/5; 3-7, 33-35 (нечет)
- Тамбовская, 12-16 (чет), 13-17 (нечет)
Напомним, на выходных часть крымской столицы осталась без света из-за птицы. Оказалось, что пернатый перекрыл опорную изоляцию.
Также без света оставалась и Евпатория, там на абонентской трансформаторной подстанции произошло повреждение. Все потребители уже запитаны.
ИСТОЧНИК KP.RU