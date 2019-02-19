В Ялте запретят строительство на площади Советской

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-19T09:26:39+03:00

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Городские власти хотят запретить любое строительство на площади Советской, возле кинотеатра «Сатурн-IMAX». В ближайшее время представители уже выйдут в суд с мерами обеспечения, сообщил глава администрации города Алексей Челпанов.

- Историю передачи центральной площади города - Советской в руки частной организации помнят многие ялтинцы, и берет она свое начало еще в начале двухтысячных годов. Когда каким-то образом в аренду на 49 лет была передана большая территория, в границы которой вошли и скверы, и дороги, - добавил Челпанов.

В том время там хотели построить многоэтажку, но организация этого не сделала, а просто отдала эту часть в аренду. Но теперь возвращать площадку в собственность города не хочет.

После этого администрация Ялты обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды, разбирательство идет три месяца.

При этом строительная фирма уже оградила территорию забором и начала работы.

ИСТОЧНИК KP.RU