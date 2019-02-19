В Крыму орудовали супруги-грабители

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-19T09:44:42+03:00

Муж и жена отбирали у прохожих деньги и телефоны

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Сотрудниками полиции задержаны жители Белогорского района, подозреваемые в ограблениях.

- В Белогорске с декабря 2018 года по февраль 2019 года неизвестные лица на улице открыто похищали имущества граждан: сумки, деньги, мобильные телефоны, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых, которыми оказались супруги: 43-летний муж и 36-летняя жена. Эта парочка имеет несколько судимостей, в том числе за грабежи и кражи.

Супруги работали по одной схеме: в темное время они подбегали к прохожим, угрожали и отбирали сумки и ценные вещи.

Свои «трофеи» они продавали, а деньги тратили на спиртное и еду.

Подозреваемых посадили в СИЗО и завели уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU