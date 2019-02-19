В Крым не пропустили гражданку Украины с фальшивым паспортом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-19T11:24:24+03:00

В пропускных пунктах идет строгий контроль за въезжающими и выезжающими. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Крымские пограничник не пропустили на полуостров гражданку незалежной, хотевшую пересечь границу под измененной фамилией.

Пограничный контроля на пункт пропуска «Армянск» выявил, что 53-летняя гражданка Украины поменяла в своем паспорте фамилию.

- В беседе с уроженкой Днепропетровской области выяснилось, что женщина намеренно изменила свои паспортные данные, якобы с целью упрощения процедуры оформления наследства, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Выяснилось, что по инициативе правоохранительных органов Краснодарского края иностранной гражданке, нарушившей сроки пребывания на территории нашей страны, въезд в Россию запрещен до 2023 года.

Крымские пограничники украинке вручили уведомление о запрете въезда на территорию Российской Федерации и отправили по обратному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU