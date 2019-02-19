2019-02-19T11:24:24+03:00
Происшествия

В Крым не пропустили гражданку Украины с фальшивым паспортом

Женщина изменила в документе фамилию
Галина КОВАЛЕНКО
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В пропускных пунктах идет строгий контроль за въезжающими и выезжающими.В пропускных пунктах идет строгий контроль за въезжающими и выезжающими.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничник не пропустили на полуостров гражданку незалежной, хотевшую пересечь границу под измененной фамилией.

Пограничный контроля на пункт пропуска «Армянск» выявил, что 53-летняя гражданка Украины поменяла в своем паспорте фамилию.

- В беседе с уроженкой Днепропетровской области выяснилось, что женщина намеренно изменила свои паспортные данные, якобы с целью упрощения процедуры оформления наследства, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Выяснилось, что по инициативе правоохранительных органов Краснодарского края иностранной гражданке, нарушившей сроки пребывания на территории нашей страны, въезд в Россию запрещен до 2023 года.

Крымские пограничники украинке вручили уведомление о запрете въезда на территорию Российской Федерации и отправили по обратному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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