2019-02-19T12:19:00+03:00
Общество

Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами

На маршруты выходит только половина
Александра КОРШУНОВА
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Всего в лизинг для города закупили 40 автобусовВсего в лизинг для города закупили 40 автобусовФото: Александра КОРШУНОВА
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Сергей Аксенов обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации, которая сейчас сложилась в Керчи с общественным транспортом. Он назвал «вопиющей» ситуацией с тем, что из 40 автобусах на городские дороги выходит только половина.

Он отметил, что транспорт закупили в лизинг.

- Керчь получила 40 автобусов, а 10 их них оказались разукомплектованными, не подлежат восстановлению по предварительному анализу. С восьми из них используют в качестве «доноров». И, получается, что только 22 выходят на маршруты.

Это вопиющая ситуация, абсолютная бесхозяйственность, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, глава Крыма анонсировал проведение выездного совещания в городе в этот четверг, 21 февраля.

Напомним, в конце января 2019 года на предприятие "Керчьгортранс" силовики нагрянули с проверкой. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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