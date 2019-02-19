Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
Сергей Аксенов обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации, которая сейчас сложилась в Керчи с общественным транспортом. Он назвал «вопиющей» ситуацией с тем, что из 40 автобусах на городские дороги выходит только половина.
Он отметил, что транспорт закупили в лизинг.
- Керчь получила 40 автобусов, а 10 их них оказались разукомплектованными, не подлежат восстановлению по предварительному анализу. С восьми из них используют в качестве «доноров». И, получается, что только 22 выходят на маршруты.
Это вопиющая ситуация, абсолютная бесхозяйственность, - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, глава Крыма анонсировал проведение выездного совещания в городе в этот четверг, 21 февраля.
Напомним, в конце января 2019 года на предприятие "Керчьгортранс" силовики нагрянули с проверкой. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU