Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-19T14:27:40+03:00

Она «унюхала» их в сумке одного из пассажиров

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска Джанкой служебная собака по кличке Арчи помогла обнаружить запрещенные вещества у одного из пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, собака «проявила интерес» к дорожной сумке украинца.

Во время осмотра в ней нашли упаковку препарата - транквилизатора «ФАЗЕПАМ-ЗН». В ней находилось 50 таблеток.

Оказалось, что этот препарат включен в перечень наркотических и психотропных веществ, они подлежат контролю в Российской Федерации.

- На момент пересечения границы, он не предоставил пассажирскую таможенную декларацию. Подтверждающие медицинские документы о том, что данный препарат необходим мужчине по показаниям, отсутствовали, - добавили в пресс-службе.

Таблетки у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, а его привлекли к административной ответственности.

Украину грозит штраф и конфискация товара, который и стал предметом правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU