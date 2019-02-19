В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-19T17:26:18+03:00

Город-герой будет отмечать День Народной воли и День защитника Отечества

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В центральной части Севастополя ограничат движение транспорта из-за празднования Дня защитника Отечества, Дня Народной воли и пятилетия возвращения Севастополя в состав России.

- Временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств будут действовать с 21 февраля с 11 часов вечера до 6 утра 24 февраля на пл. Нахимова, на пл. Суворова - ул. Ленина - просп. Нахимова - пл. Лазарева, - сообщает пресс-служба правительства города Севастополя.

Табу не коснется транспорта экстренных служб и участников мероприятий.

23 февраля будет временно прекращено движение от пл. Суворова – ул. Ленина – просп. Нахимова до пл. Лазарева: с 09.30 до 10.30 для всего транспорта; с 17.00 до 23.00 для всех машин, за исключением общественного транспорта.

Также изменится направление одностороннего движения на участке ул. Суворова от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и на участке ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU