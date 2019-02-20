2019-02-20T06:48:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 20 февраля: сухо и тепло до +10

На полуострове хозяйничает антициклон
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе днем +6…+8°.В Севастополе днем +6…+8°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Среда, 20 февраля, в Крыму сухой, в меру теплый день, вполне отвечающий традициям южной зимы. Синоптики обещают, что не будет никаких ливней, штормов и метелей.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождя не будет. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха в дневное время +6…+8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без дождей и ливней. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В городе-герое Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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