2019-02-20T10:36:50+03:00
Общество

В Симферополе в этом году откроют 5 новых детских садов

Своих мест в дошкольных учреждениях ждут 9 тысяч малышей
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Самые большие очереди в Симферополе и Ялте.Самые большие очереди в Симферополе и Ялте.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в детских садах в этом году появится 500 мест.

Новые детсады будут находиться по следующим адресам: переулок Гавена, 5а (территория детсада «Ландыш»), проспект Победы, 176 (на базе средней школы № 6), улица Ростовская, 16 (территории средней школы № 18), улица Тарабукина, 37 (на базе средней школы № 26), улица М. Жукова, 19 (на базе детсада «Жар-птица»).

Сейчас в очереди в дошкольные учреждения находятся 9 тысяч детей, из которых 6,5 тысячи в возрасте от 3 до 7 лет, 2,5 тысячи в возрасте от 2 до 3 лет.

Напомним, Севастополь полностью решил проблему нехватки мест в детских садах.

С 2014 по 2018 годы в городе создали 3 тысячи дополнительных мест в детсадах, а также построили 4 новых дошкольных учреждения на тысячу мест.

К 2022 году в Севастополе планируют создать еще 4 тысячи новых мест, из которых 1300 мест - для детей в возрасте от полутора до трех лет, 2700 мест - для детей в возрасте от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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