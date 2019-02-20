В Керчи 22 февраля пройдет выставка военной техники

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-20T12:16:58+03:00

Выставку можно посмотреть на ул. Орджоникидзе

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В Керчи мероприятия, приуроченные ко Дню защиты Отечества, будут проходить 22 и 23 февраля.

22 февраля с 13.00 до 14.00 будет проходить выставка военной техники и вооружения. Где: на площадке и в фойе Дворца культуры Корабел (ул. Орджоникидзе, 89) .

23 февраля с 10.00 до 11.00 пройдут показательные выступления военнослужащих. Где: на территории детско-юношеского клуба физической подготовки (ул. Маршала Еременко, 9).

Напомним, где погулять в Крыму на 23 февраля. В Симферополе, Феодосии, Евпатории пройдут фотовыставки и выступления военнослужащих.

В крымской столице 22 февраля в 10.30 состоится открытие фотовыставки и молодежный флешмоб в рамках акции «Крым.ПроГероев» (пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина).

В 11.00 пройдет торжественное собрание и концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, посвященные Дню защитника Отечества. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU