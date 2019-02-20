В Симферополе до конца 2019 года установят 75 "умных" остановок

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-20T13:08:35+03:00

На остановке жители смогут не только укрыться от дождя, но и, например, зарядить телефон Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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До конца 2019 года на главных улицах Симферополя установят 75 "умных" установок. По словам главы администрации крымской столицы Натальи Маленко, необходимость в этом возникла из-за того, что в городе большинство остановок просто разрушены.

- Всего их (остановок - прим.ред.) в городе 328. До конца этого года мы планируем установить в городе 75 "умных" остановок. Но все заменить, конечно, просто невозможно. Остановочный павильон - это место, где люди ждут транспорт, и есть возможность укрыться от дождя. Если она "умная", то можно зарядить мобильный телефон, пользоваться Wi-Fi, - добавила Маленко.

Также на них планируют установить экран, с помощью которого жители столицы смогут посмотреть через, сколько подойдет тот или иной автобус. Эти планы сейчас в разработке.

Они будут находиться на улице Севастопольской и Киевской.

ИСТОЧНИК KP.RU