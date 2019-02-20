На границе с Севастополем открыли участок федеральной трассы «Таврида»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-20T14:25:27+03:00

Участок расположен на стыке административных границ Бахчисарайского района и Севастополя Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Крыму на границе с Севастополем открыли 700-метровый участок трассы «Таврида». Рабочий перепуск движения нужен для того, чтобы продолжить строительство дороги, сообщили в пресс-службе Минтраса РК.

Этот участок расположен на стыке административных границ Бахчисарайского района и Севастополя.

- Это стандартная процедура, необходимая для продолжения строительства. После того, как машины поедут по открытому участку, старая дорога будет разобрана, и на ее месте начнется строительство двух новых полос «Тавриды», - добавили в министерстве.

Схема движения транспорта на новой участке. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Сейчас на участке трассы нанесли временную разметку и установили знаки.

Напомним, в под Симферополем открыли новую объездную дорогу "Дубки-Левадки" протяженность 9 километров. Стоимость строительства - 6 миллиардов рублей. Ограничение скорости на объездной - 60 километров в час, а после сдачи ее в эксплуатации составит 90.

ИСТОЧНИК KP.RU