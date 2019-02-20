Для оздоровления в Крым прилетели 250 детей из Башкирии
В Крым прилетели 250 детей из города Сибай, в котором сейчас сложилась сложная экологическая ситуация. Ребята в возрасте от 8 до 15 лет будут две недели отдыхать в Евпатории.
На полуостров школьников пригласил Сергей АксеновФото: Виталий ПАРУБОВ
Глава республики Сергей Аксенов пригласил школьников на полуостров, когда находился с официальным визитом в Башкирии.
Гостей в аэропорту "Симферополь" также встречал министр курортов и туризма Вадим ВолченкоФото: Виталий ПАРУБОВ
В свою очередь министр курортов и туризма Вадим Волченко отметил, что всего в Крыму отдохнут 500 учащихся. Их направили сюда по медицинским показаниям.
Ребят ждет насыщенная программаФото: Виталий ПАРУБОВ
- Евпаторийские здравницы специализируются на приеме детей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Уверен, ребята получат весь необходимый уход у специалистов, а природные лекари: крымский морской воздух и природа укрепят иммунитет, - отметил Волченко.
ИСТОЧНИК KP.RU