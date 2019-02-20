Для оздоровления в Крым прилетели 250 детей из Башкирии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-20T15:53:19+03:00

Они пробудут в Евпатории две недели Фото: Виталий ПАРУБОВ

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В Крым прилетели 250 детей из города Сибай, в котором сейчас сложилась сложная экологическая ситуация. Ребята в возрасте от 8 до 15 лет будут две недели отдыхать в Евпатории.

На полуостров школьников пригласил Сергей АксеновФото: Виталий ПАРУБОВ

Глава республики Сергей Аксенов пригласил школьников на полуостров, когда находился с официальным визитом в Башкирии.

Гостей в аэропорту "Симферополь" также встречал министр курортов и туризма Вадим ВолченкоФото: Виталий ПАРУБОВ

В свою очередь министр курортов и туризма Вадим Волченко отметил, что всего в Крыму отдохнут 500 учащихся. Их направили сюда по медицинским показаниям.

Ребят ждет насыщенная программаФото: Виталий ПАРУБОВ

- Евпаторийские здравницы специализируются на приеме детей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Уверен, ребята получат весь необходимый уход у специалистов, а природные лекари: крымский морской воздух и природа укрепят иммунитет, - отметил Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU