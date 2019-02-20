2019-02-20T15:53:19+03:00
Общество

Для оздоровления в Крым прилетели 250 детей из Башкирии

Ребят ждут экскурсии и развлекательная программа
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Они пробудут в Евпатории две неделиОни пробудут в Евпатории две неделиФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Крым прилетели 250 детей из города Сибай, в котором сейчас сложилась сложная экологическая ситуация. Ребята в возрасте от 8 до 15 лет будут две недели отдыхать в Евпатории.

На полуостров школьников пригласил Сергей Аксенов Фото: Виталий ПАРУБОВ

На полуостров школьников пригласил Сергей АксеновФото: Виталий ПАРУБОВ

Глава республики Сергей Аксенов пригласил школьников на полуостров, когда находился с официальным визитом в Башкирии.

Гостей в аэропорту "Симферополь" также встречал министр курортов и туризма Вадим Волченко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Гостей в аэропорту "Симферополь" также встречал министр курортов и туризма Вадим ВолченкоФото: Виталий ПАРУБОВ

В свою очередь министр курортов и туризма Вадим Волченко отметил, что всего в Крыму отдохнут 500 учащихся. Их направили сюда по медицинским показаниям.

Ребят ждет насыщенная программа Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ребят ждет насыщенная программаФото: Виталий ПАРУБОВ

- Евпаторийские здравницы специализируются на приеме детей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Уверен, ребята получат весь необходимый уход у специалистов, а природные лекари: крымский морской воздух и природа укрепят иммунитет, - отметил Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели пошутили пожар на заводе пластмасс в Симферополе
В Симферополе дело о гибели в лифте матери и младенца передали в суд
На границе с Севастополем открыли участок федеральной трассы «Таврида»
В Симферополе до конца 2019 года установят 75 "умных" остановок
В Симферополе спасатели тушат пожар на заводе пластмасс
В Керчи 22 февраля пройдет выставка военной техники
В Ленинском районе мужчина пытался «подзаработать» с помощью незаконного вылова рыбы
В Крыму на трассе «Таврида» столкнулись легковушка и грузовик
В Симферополе в этом году откроют 5 новых детских садов
На въезде в Симферополь восстановят стелу с изображением пчелы
На Южном берегу Крым расцветут 100 тысяч тюльпанов
Погода в Крыму на 20 февраля: сухо и тепло до +10
Пятеро крымчан могут сесть в тюрьму за организацию подпольного казино
В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта
Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году
В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов
Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов
Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей
Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом