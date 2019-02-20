2019-02-20T17:49:59+03:00
Общество

Зима возвращается: 23 февраля в Крыму метель и -14 градусов

В МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности
Александра КОРШУНОВА
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Температура воздуха снизиться на 10-12 градусовТемпература воздуха снизиться на 10-12 градусовФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму ко Дню защитника Отечества ощутимо похолодает. Температура воздуха понизится в среднем на 10-12 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, это связано с прохождением холодного фронта Скандинавского циклона днем в пятницу, 22 февраля.

- 23 февраля ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедно-изморозевые отложения. Также возможно усиление юго-западного, с переходом на северо-восточный ветра 20-25 метров в секунду, - добавили в пресс-службе.

Также в субботу ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью -9 ... -14 градусов, а днем -4 ... -9 градусов.

ВАЖНО

В МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности при непогоде. Если вы находитесь на улице, то обращайте внимание на линии электропередач и ветки деревьев.

А водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Паркуйте машину в гараже или под навесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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