2019-02-21T08:09:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 февраля: днем до +12, в горах снег

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В конце недели сильно похолодает.В конце недели сильно похолодает.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 21 февраля погода будет теплой. Столбики термометров днем поднимутся до +7…+12 градусов, ночью холодно - от 0 до -5.

В четверг полуостров окажется под влиянием Скандинавского циклона. Местами пройдут небольшие дожди, в горах со снегом, усилится западный ветер до 17 метров в секунду, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В предпраздничный день, 22 февраля, в Крым придет ненастная погода: дождь, во второй половине дня переходящий в снег, сильный юго-западный ветер 15-20 м/с, понижение температуры воздуха к концу дня до 1…3 мороза.

- Погода 23 февраля ожидается по-мужски суровой: снег, метель, на дорогах гололедица, пронизывающий сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с, дальнейшее понижение температуры воздуха до 8…13 мороза ночью и 4…9 мороза днем, - предупредили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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