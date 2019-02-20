2019-02-20T20:05:58+03:00
Общество

Бесконечный ремонт дорог: В Симферополе решили залатать ямы еще на 65 улицах

Отремонтировать дорожное покрытие планируют до конца 2019 года
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На ремонт улиц город потратит 2,2 миллиарда рублей.На ремонт улиц город потратит 2,2 миллиарда рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе появится специальная группа, которая займется подготовкой улиц к ремонту. Привести в порядок в этом году планируется 65 улиц, общей протяженностью 75 км. На это выделят 2,2 миллиарда рублей.

- В группу войдут представители департаментов городского хозяйства и капстроительства, а также всех ресурсопоставляющих организаций. Необходимо ногами пройти все 65 улиц, которые у нас в плане на этот год. Главная задача - до начала ремонта по максимуму выявить проблемные вопросы непосредственно на месте: размещение коммуникаций, нарушения красных линий, неучтенные проектами заезды и другие моменты, - заявила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Чиновники также должны решить, что делать с деревьями: какие сохранить и сколько аварийных спилить.

- Важно не допустить ошибок, которые уже случились в 2018 году при капитальном ремонте. Поэтому подготовительную работу мы начинаем сейчас, - добавила глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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