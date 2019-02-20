Бесконечный ремонт дорог: В Симферополе решили залатать ямы еще на 65 улицах

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-20T20:05:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе появится специальная группа, которая займется подготовкой улиц к ремонту. Привести в порядок в этом году планируется 65 улиц, общей протяженностью 75 км. На это выделят 2,2 миллиарда рублей.

- В группу войдут представители департаментов городского хозяйства и капстроительства, а также всех ресурсопоставляющих организаций. Необходимо ногами пройти все 65 улиц, которые у нас в плане на этот год. Главная задача - до начала ремонта по максимуму выявить проблемные вопросы непосредственно на месте: размещение коммуникаций, нарушения красных линий, неучтенные проектами заезды и другие моменты, - заявила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Чиновники также должны решить, что делать с деревьями: какие сохранить и сколько аварийных спилить.

- Важно не допустить ошибок, которые уже случились в 2018 году при капитальном ремонте. Поэтому подготовительную работу мы начинаем сейчас, - добавила глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU