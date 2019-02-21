В Крыму покажут 500 военных трофеев
На Крымский полуостров прибудет железнодорожная передвижная выставка военно-патриотической акции «Сирийский перелом», где можно увидеть трофейную технику и вооружения, изъятые у незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике.
Проведение выставки для жителей и гостей крымского полуострова и Краснодарского края приурочено к предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- В Керчи выставка состоится в первый день весны, в Севастополе - 2 марта, а в Новороссийске - 3 марта, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Все желающие смогут осмотреть 10 открытых железнодорожных платформ с бронетанковой техникой, артиллерией и бронеавтомобилями; 3 вагона с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, оснасткой для террористов.
Есть и вагон с военными фотографиями из Сирии.
Всего в экспозиции свыше 500 трофеев.
ИСТОЧНИК KP.RU