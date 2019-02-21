2019-02-21T09:24:42+03:00
Общество

В Крыму покажут 500 военных трофеев

Выставка «Сирийский перелом» состоится в городах-героях Керчь и Севастополь
Галина КОВАЛЕНКО
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Выставка пройдет в первых числах марта. Фото: пресс-служба ЧФВыставка пройдет в первых числах марта. Фото: пресс-служба ЧФ
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На Крымский полуостров прибудет железнодорожная передвижная выставка военно-патриотической акции «Сирийский перелом», где можно увидеть трофейную технику и вооружения, изъятые у незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике.

Проведение выставки для жителей и гостей крымского полуострова и Краснодарского края приурочено к предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- В Керчи выставка состоится в первый день весны, в Севастополе - 2 марта, а в Новороссийске - 3 марта, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Все желающие смогут осмотреть 10 открытых железнодорожных платформ с бронетанковой техникой, артиллерией и бронеавтомобилями; 3 вагона с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, оснасткой для террористов.

Есть и вагон с военными фотографиями из Сирии.

Всего в экспозиции свыше 500 трофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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