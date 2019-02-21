На ж/д переезде под Саками грузовик с песком столкнулся с дрезиной

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-21T09:33:21+03:00

Причины ДТП будут выяснять специалисты. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

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Недалеко от Сак, на железнодорожном переезде, грузовой автомобиль с песком столкнулся с дрезиной. При ДТП пострадал 53-летний водитель грузовика: он получил черепно-мозговую травму, его отвезли в городскую больницу.

Машинист дрезины не пострадал.

Дрезина сошла с рельсов. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, авария произошла на 44 километра перегона «Симферополь-Прибрежная».

- В результате происшествия произошел сход двух колесных пар дрезины, а грузовой автомобиль перевернулся, - добавили в управлении.

На участке было временно прекращено движение поездов. Фото:

На месте происшествия временно приостановили движение поездов, а в 21.00 ограничение уже сняли.

Сообщается, что повреждения железнодорожного полотна нет, причины аварии выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU