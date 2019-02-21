2019-02-21T11:58:06+03:00
Происшествия

В Симферополе легковушка сбила пешехода: Женщину отвезли в больницу

ДТП произошло в районе железнодорожного вокзала
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе в районе железнодорожного вокзала 20 февраля произошла авария с участием легкового автомобиля марки Nissan Juke. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, водитель совершил наезд на пешехода, когда выезжал из придомовой территории на улице Гагарина.

- С различными травмами пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, - добавили в пресс-службе.

На место происшествия выехали представители экстренных служб, передает "РИА Крым".

Напомним, на железнодорожном переезде в районе города Саки грузовой автомобиль с песком допустил столкновение с дрезиной. В результате аварии 53-летний водитель грузовика получил травмы, его отвезли в городскую больницу.

На месте ДТП временно приостановили движение поездов, а вечером 20 февраля ограничение уже сняли. Причины аварии будут выяснять специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аксенов потребовал отстранить от должности замглавы администрации Керчи
На ж/д переезде под Саками грузовик с песком столкнулся с дрезиной
В Крыму покажут 500 военных трофеев
Погода в Крыму на 21 февраля: днем до +12, в горах снег
Бесконечный ремонт дорог: В Симферополе решили залатать ямы еще на 65 улицах
Зима возвращается: 23 февраля в Крыму метель и -14 градусов
Спасатели потушили пожар на заводе пластмасс в Симферополе
В Симферополе дело о гибели в лифте матери и младенца передали в суд
Для оздоровления в Крым прилетели 250 детей из Башкирии
На границе с Севастополем открыли участок федеральной трассы «Таврида»
В Симферополе до конца 2019 года установят 75 "умных" остановок
В Симферополе спасатели тушат пожар на заводе пластмасс
В Керчи 22 февраля пройдет выставка военной техники
В Ленинском районе мужчина пытался «подзаработать» с помощью незаконного вылова рыбы
В Крыму на трассе «Таврида» столкнулись легковушка и грузовик
В Симферополе в этом году откроют 5 новых детских садов
На въезде в Симферополь восстановят стелу с изображением пчелы
На Южном берегу Крым расцветут 100 тысяч тюльпанов
Погода в Крыму на 20 февраля: сухо и тепло до +10
Пятеро крымчан могут сесть в тюрьму за организацию подпольного казино
В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта
Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году
В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов
Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов
Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей
Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом