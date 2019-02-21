В Симферополе легковушка сбила пешехода: Женщину отвезли в больницу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-21T11:58:06+03:00

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В Симферополе в районе железнодорожного вокзала 20 февраля произошла авария с участием легкового автомобиля марки Nissan Juke. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, водитель совершил наезд на пешехода, когда выезжал из придомовой территории на улице Гагарина.

- С различными травмами пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, - добавили в пресс-службе.

На место происшествия выехали представители экстренных служб, передает "РИА Крым".

Напомним, на железнодорожном переезде в районе города Саки грузовой автомобиль с песком допустил столкновение с дрезиной. В результате аварии 53-летний водитель грузовика получил травмы, его отвезли в городскую больницу.

На месте ДТП временно приостановили движение поездов, а вечером 20 февраля ограничение уже сняли. Причины аварии будут выяснять специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU