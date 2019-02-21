2019-02-21T11:49:11+03:00
Общество

Аксенов потребовал отстранить от должности замглавы администрации Керчи

Это связано с проведением служебного расследования
Александра КОРШУНОВА
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Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. Фото: FacebookЗаместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. Фото: Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отстранить от должности заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева. Об этом он заявил в ходе совещания в городе в четверг, 21 февраля.

- Мной принято решение отстранить от должность замглавы города Керчи господина Мельгазиева на время проведения служебного расследования, - подчеркнул Аксенов.

Данное решение связано со сложившейся обстановкой на предприятии «Керчьгортранс». Тогда Аксенов назвал «вопиющей» ситуацией с тем, что из 40 автобусах на городские дороги выходит только половина. Глава уже обратился к правоохранительным органам, чтобы они разобрались в этой ситуации.

Напомним, в конце января сотрудники ФСБ нагрянули с проверкой на предприятие перевозчика. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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