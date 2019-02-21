Симферополь передаст Керчи 10 пассажирских автобусов
Керчи из Симферополя передадут 10 городских пассажирских автобусов. Также в ближайшее время проведут дополнительную экспертизу, которая выявит причинение ущерба 19 единиц транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также в течение двух недель предоставят план по решению проблемных вопросов предприятия «Керчьгортранс».
- В течение двух недель проводим ревизию предприятия, укомплектовываем техникой, определяемся, какие средства необходимы для замены запчастей. Если люди говорят, что управленцев слишком много, привести в соответствие, - подчеркнул глава.
Кроме того, после общения с работниками предприятиями, оказалось, что в городе-герое не хватает и троллейбусов.
Кстати, глава Крыма уволил курирующего сферу транспорта заместителя главы администрации Дилявера Мельгазиева.
ИСТОЧНИК KP.RU