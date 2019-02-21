Симферополь передаст Керчи 10 пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-21T12:54:13+03:00

Решения по проблемам предприятия "Керчьгортранс" должны предоставить в течение двух недель Фото: Александра КОРШУНОВА

В городе-герое также не хватает и троллейбусов

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Керчи из Симферополя передадут 10 городских пассажирских автобусов. Также в ближайшее время проведут дополнительную экспертизу, которая выявит причинение ущерба 19 единиц транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также в течение двух недель предоставят план по решению проблемных вопросов предприятия «Керчьгортранс».

- В течение двух недель проводим ревизию предприятия, укомплектовываем техникой, определяемся, какие средства необходимы для замены запчастей. Если люди говорят, что управленцев слишком много, привести в соответствие, - подчеркнул глава.

Кроме того, после общения с работниками предприятиями, оказалось, что в городе-герое не хватает и троллейбусов.

Кстати, глава Крыма уволил курирующего сферу транспорта заместителя главы администрации Дилявера Мельгазиева.

ИСТОЧНИК KP.RU