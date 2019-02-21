В 2019 году истекает срок работы 300 керченских лифтов

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-21T14:37:40+03:00

В городе ни один лифт не диспетчеризирован Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В 2019 году в Керчи заканчивается срок эксплуатации 336 лифтов, которые находятся в многоэтажных домах. Как сообщила начальник инспекции по жилнадзору Республики Крым Юлия Жукова, по результатам экспертиз в дальнейшем их использовать будет невозможно.

- Управляющие организации будут вынуждены их остановить, а это всегда точка социального напряжения, - добавила Жукова.

Кроме того, она добавила, что ни один лифт в городе не диспетчеризирован. Получается, если человек там застрянет, то сможет дозвониться диспетчеру только на городской номер телефона.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в 2019 году в республике заменят 900 лифтов. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,5 миллиарда рублей. На сегодня в замене нуждаются более двух тысяч лифтов по всему Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU