Жителя Севастополя будут судить за растление детей через соцсети

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-21T16:10:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе будут судить 34-летнего мужчину, которого обвиняют в растлении детей через социальные сети и распространении материалов порнографического характера.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу-герою, он подыскивал девочек, которые жили в разных регионах, и предлагал им общение.

- В январе 2018 года он начал переписываться с 9-летней школьницей из Мордовии, достоверно зная о ее возрасте. В ходе переписки он отправил ей несколько фотографий непристойного содержания, требуя от ребенка того же, - добавили в пресс-службе.

Ребенок рассказал о том, что произошло свое маме. После этого женщина и обратилась в правоохранительные органы.

После оказалось, что он совершал такие же действия в отношении 13-летней жительницы Симферополя.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ВАЖНО

Телефонная линия следственного управления «Ребёнок в опасности»: 123 (круглосуточно).

Телефон доверия следственного управления: +7(8692) 53-13-16 (круглосуточно).

Телефон дежурного по следственному управлению: +7-978-936-80-52 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU