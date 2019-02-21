СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-21T17:50:29+03:00

Скорее всего, машину не поставили на ручник. Фото: Виталий Гатунок/"Автопартнер Крым"/Вконтакте

В этот момент водителя не было за рулем

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В Севастополе военный автомобиль врезался в стену дома. Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», водителя за рулем в этот момент не было.

- Водитель бежал рядом, - написал один из подписчиков группы.

Очевидцы добавляют, что машина покатилась сама, а водитель пытался запрыгнуть в кабину, но не успел.

- На ручник не поставил, - добавляют очевидцы.

После этого автомобиль завелся и начал движение на скорости.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о причинах аварии пока нет.

Напомним, в среду, 20 февраля, на 44 километра перегона «Симферополь-Прибрежная» произошла авария. Там грузовой автомобиль с песком столкнулся с дрезиной. При ДТП пострадал 53-летний водитель грузовика: он получил черепно-мозговую травму, его отвезли в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU