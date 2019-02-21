2019-02-21T18:35:02+03:00
Звезды

В Керчи в 2019 году на горе Митридат восстановят Обелиск Славы

Положительное заключение от Главгосэкспертизы уже получено
Александра КОРШУНОВА
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Митридатская лестница в КерчиМитридатская лестница в КерчиФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В 2019 году в Керчи восстановят Обелиск Славы на горе Митридат. Также планируется и реконструкция Митридатских лестниц, сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

Она добавила, что Главгосэкспертиза уже дала положительное заключение. Также подготовлено техническое здание, чтобы провести конкурсные процедуры.

Кроме того, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в городе откроют Музей воинской славы.

- Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник переполнен артефактами военной истории. Из них демонстрируется только 5 процентов, поэтому проблем с экспозиционным материалом не будет, - отметила Новосельская.

Министр добавила, что в этом году в рамках ФЦП начнется ремонт Дома культуры имени Пушкина.

Напомним, Аксенов потребовал отстранить от должности замглавы Керчи Дилявера Мельгазиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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