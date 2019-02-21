2019-02-21T19:03:34+03:00
Общество

Евпатория и Феодосия оказались самыми дешевыми курортами на 23 февраля

Жилье обойдется туристам в 900 – 1200 рублей в сутки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В рейтинг также вошли Анапа, Ейск и Минеральные Воды.В рейтинг также вошли Анапа, Ейск и Минеральные Воды.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Два крымских города попали в рейтинг самых недорогих и популярных курортов страны, где туристы собираются отметить День защитника Отечества.

Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. Аналитики опирались на данные бронирования в период с 22 по 24 февраля 2019 года.

- В первую пятерку вошли Анапа и Ейск в Краснодарском крае, Евпатория и Феодосия в Крыму и курорт Кавказских Минеральных Вод, - сообщили специалисты.

В Евпатории туристы потратят в среднем по 900 рублей в сутки, в Феодосии - 1,2 тысячу рублей. Кстати, можно найти номера еще дешевле. Например, в поселке Черноморское – 800 рублей. Но добираться туда далеко, и в это время года развлекательные заведения там не работают.

Напомним, где погулять в Крыму на 23 февраля. В Симферополе, Феодосии, Евпатории пройдут фотовыставки и выступления военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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