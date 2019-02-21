Симферопольцев просят придумать, как привести парки и скверы в порядок

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-21T19:22:08+03:00

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В Симферополе студентов и всех креативных горожан просят помочь придать городу уникальность. В крымской столице в преддверии празднования пятой годовщины «крымской весны», Дня Победы и 235-летия города объявили конкурс «Оставь свой след».

Принять участие можно в следующих номинациях: «многофункциональный парк», «специализированный парк», «городской сквер», «набережная», «благоустройство и озеленение территории магистрали или улицы», «цветочное оформление на объектах ландшафтной архитектуры», «мобильная ландшафтная инсталляция», а также «архитектурный облик нестационарного торгового объекта».

- На соискание были выставленные такие объекты, как сквер им. Потемкина, где уже начаты подготовительные работы, роща возле «Дома культуры профсоюзов», улицы Кечкеметская и Киевская, проспект Победы, пешеходная зона по ул. Севастопольской, - говорит начальник департамента городского хозяйства крымской столицы Эльвира Евтухова.

ИСТОЧНИК KP.RU