2019-02-22T09:31:05+03:00
Происшествия

Житель Симферополя ограбил оператора АЗС

Подозреваемого удалось задержать и ему грозит 4 года тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителя Симферополя подозревают в ограблении сотрудницы бензоколонки. Дерзкое преступление произошло в столице региона: крымчанин в ночное время похитил телефон у сотрудницы бензоколонки и бросился наутек вместе с «добычей».

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, потерпевшая сразу же опознала своего обидчика.

- В грабеже подозревают ранее не судимого 30-летнего жителя Симферополя, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Украденное средство связи обнаружилось при нем.

На подозреваемого завели уголовное дело. Молодому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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