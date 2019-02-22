В Симферополе на 2 дня частично ограничили движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-22T10:11:27+03:00

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В Симферополе 22 февраля с 8.30 до 12.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах.

Проезд закрыт на улице Серова и на участке от улицы Александра Невского до улицы Екатерининская. Также на этих улицах запрещена парковка машин.

- 23 февраля дороги перекроют с 6.00 часов до 11.00 часов, - сообщили в администрации крымской столицы. – Ограничения на проезд и парковку вводятся на улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

Фото: simadm.ru

Напомним, 23 февраля в Севастополе тоже ограничат движение транспорта. Временно прекращено движение от пл. Суворова – ул. Ленина – просп. Нахимова до пл. Лазарева. Время ограничения: с 09.30 до 10.30 для всего транспорта; с 17.00 до 23.00 для всех машин, за исключением общественного транспорта.

Кстати, где погулять в Крыму на 23 февраля. В Симферополе, Феодосии, Евпатории пройдут фотовыставки и выступления военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU