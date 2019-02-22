2019-02-22T10:11:27+03:00
Общество

В Симферополе на 2 дня частично ограничили движение транспорта

Улицы перекрывают в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Движение ограничат до 12.00.Движение ограничат до 12.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе 22 февраля с 8.30 до 12.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах.

Проезд закрыт на улице Серова и на участке от улицы Александра Невского до улицы Екатерининская. Также на этих улицах запрещена парковка машин.

- 23 февраля дороги перекроют с 6.00 часов до 11.00 часов, - сообщили в администрации крымской столицы. – Ограничения на проезд и парковку вводятся на улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

Фото: simadm.ru

Фото: simadm.ru

Напомним, 23 февраля в Севастополе тоже ограничат движение транспорта. Временно прекращено движение от пл. Суворова – ул. Ленина – просп. Нахимова до пл. Лазарева. Время ограничения: с 09.30 до 10.30 для всего транспорта; с 17.00 до 23.00 для всех машин, за исключением общественного транспорта.

Кстати, где погулять в Крыму на 23 февраля. В Симферополе, Феодосии, Евпатории пройдут фотовыставки и выступления военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На лето открыли продажу еще по 5 направлениям в Крым
Житель Симферополя ограбил оператора АЗС
Погода на 22 февраля: В Крым идут сильные морозы и метель
Симферопольцев просят придумать, как привести парки и скверы в порядок
Евпатория и Феодосия оказались самыми дешевыми курортами на 23 февраля
В Керчи в 2019 году на горе Митридат восстановят Обелиск Славы
В Севастополе военный автомобиль врезался в стену дома
Жителя Севастополя будут судить за растление детей через соцсети
В 2019 году истекает срок работы 300 керченских лифтов
В крымских горах погиб 23-летний турист
Симферополь передаст Керчи 10 пассажирских автобусов
Аксенов потребовал отстранить от должности замглавы администрации Керчи
В Симферополе легковушка сбила пешехода: Женщину отвезли в больницу
На ж/д переезде под Саками грузовик с песком столкнулся с дрезиной
В Крыму покажут 500 военных трофеев
Погода в Крыму на 21 февраля: днем до +12, в горах снег
Бесконечный ремонт дорог: В Симферополе решили залатать ямы еще на 65 улицах
Зима возвращается: 23 февраля в Крыму метель и -14 градусов
Спасатели потушили пожар на заводе пластмасс в Симферополе