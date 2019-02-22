2019-02-22T19:37:22+03:00
Общество

Надвигается метель и морозы: Симферополь готов отправить на посыпку улиц 160 дворников и 7 спецмашин

В крымской столице готовятся к непогоде
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Непогода накроет Крым 23 февраля.Непогода накроет Крым 23 февраля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. Сильные морозы, снег и метель накроют полуостров 23 февраля. Кроме того, ожидается штормовой ветер, порывы которого усилятся до 20-25 метров в секунду.

- Техника и рабочие готовы к снегопаду. Реагент уже развозят для дальнейшей посыпки улиц, - отметил директор МБУ «Город» Николай Коновалов. - К ручной уборке снега готовы 160 дворников.

Кроме того, в случае необходимости будут задействованы 7 комбинированных спецмашин, которые будут вывозить снега с центральных улиц.

- Нами разработаны 7 маршрутов для посыпки основных транспортных магистралей города. Кроме того, у нас есть так называемый «нулевой» маршрут, охватывающий наиболее аварийноопасные участки. Он используется при незначительном объеме выпадения осадков, - уточнил Коновалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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