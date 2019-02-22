Стали известны адреса, где в Симферополе установят 16 новых детских площадок

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-22T20:00:35+03:00

На покупку горок и каруселей потратят 20 миллионов рублей

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В Симферополе в этом году установят 16 детских площадок. Места для размещения уже определены.

- На закупку площадок в бюджете города заложено порядка 20 миллионов рублей. Проводятся конкурсные процедуры, которые завершатся в середине марта. После подписания муниципального контракта с победителем аукциона подрядная организация приступит к работам, - сообщила глава департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.

Во дворах появятся горки, песочницы, лавочки, урны, качели-балансир, качалки на пружине, качели на цепочке. Кроме того, чтобы детки не разбивали себе коленки, будет уложено резиновое покрытие. Также планируют установить ограждения.

КОНКРЕТНО

Детские площадки появятся по следующим адресам:

- ул. Мате Залки, 1А и 5А (общий двор);

- ул. Севастопольская,74;

- пер. Заводской, 40-44 (во дворе);

- ул. Ковыльная, 80;

- ул. Беспалова, 3/1, Воровского, 65 (общий двор);

- ул. Севастопольская,4 / С.Ценского,4 / Некрасова, 9;

- ул. Маршала Жукова, 33;

- ул. Балаклавская, 73;

ул. Желябова, 37;

- ул. Киевская, 122;

- ул. Дружбы, 62,64 (во дворе);

ул. Первомайская, 1/3;

- ул. Киевская, 173;

- ул. 60 Лет Октября, 26;

- Белое-5, ул. Решидова А.И. (район мечети);

- Хабаровская 48 (во дворе).

ИСТОЧНИК KP.RU