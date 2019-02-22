Стали известны адреса, где в Симферополе установят 16 новых детских площадок
В Симферополе в этом году установят 16 детских площадок. Места для размещения уже определены.
- На закупку площадок в бюджете города заложено порядка 20 миллионов рублей. Проводятся конкурсные процедуры, которые завершатся в середине марта. После подписания муниципального контракта с победителем аукциона подрядная организация приступит к работам, - сообщила глава департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.
Во дворах появятся горки, песочницы, лавочки, урны, качели-балансир, качалки на пружине, качели на цепочке. Кроме того, чтобы детки не разбивали себе коленки, будет уложено резиновое покрытие. Также планируют установить ограждения.
КОНКРЕТНО
Детские площадки появятся по следующим адресам:
- ул. Мате Залки, 1А и 5А (общий двор);
- ул. Севастопольская,74;
- пер. Заводской, 40-44 (во дворе);
- ул. Ковыльная, 80;
- ул. Беспалова, 3/1, Воровского, 65 (общий двор);
- ул. Севастопольская,4 / С.Ценского,4 / Некрасова, 9;
- ул. Маршала Жукова, 33;
- ул. Балаклавская, 73;
ул. Желябова, 37;
- ул. Киевская, 122;
- ул. Дружбы, 62,64 (во дворе);
ул. Первомайская, 1/3;
- ул. Киевская, 173;
- ул. 60 Лет Октября, 26;
- Белое-5, ул. Решидова А.И. (район мечети);
- Хабаровская 48 (во дворе).
ИСТОЧНИК KP.RU