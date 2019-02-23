В Севастополе в случае непогоды готовы открыть пункты обогрева
В Севастополе в случае резкого ухудшения погоды откроют пункты обогрева. Работать они будут во всех районах города.
Адреса:
- ул. Народных ополченцев, 8 (Северная сторона)
- ул. Горпищенко, 2
- ул. Крестовского, 12
- ул. Героев Сталинграда, 54
- ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).
- Каждый из пунктов будет оснащен необходимым оборудованием для обеспечения граждан теплом, горячим чаем, первой медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе правительства-города.
Напомним, Крым за ночь завалило снегом. На полуострове ожидаются сильные морозы, ночью до -15 градусов, метель, на дорогах гололедица. Порывы холодного северо-восточного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.
Такая погода продержится в Крыму еще три дня. Непогоду принес скандинавский циклон.
ИСТОЧНИК KP.RU