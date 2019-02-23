В Севастополе в случае непогоды готовы открыть пункты обогрева

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-23T11:10:49+03:00

В ночь с 23 на 24 февраля ожидается до -10...-15 градусов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В них будут оказывать медицинскую помощь и поить горячим чаем

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В Севастополе в случае резкого ухудшения погоды откроют пункты обогрева. Работать они будут во всех районах города.

Адреса:

- ул. Народных ополченцев, 8 (Северная сторона)

- ул. Горпищенко, 2

- ул. Крестовского, 12

- ул. Героев Сталинграда, 54

- ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).

- Каждый из пунктов будет оснащен необходимым оборудованием для обеспечения граждан теплом, горячим чаем, первой медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе правительства-города.

Напомним, Крым за ночь завалило снегом. На полуострове ожидаются сильные морозы, ночью до -15 градусов, метель, на дорогах гололедица. Порывы холодного северо-восточного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Такая погода продержится в Крыму еще три дня. Непогоду принес скандинавский циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU