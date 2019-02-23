Севастополь и Феодосия в десятке городов, где 23 февраля прогремит самый шикарный фейерверк

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-23T12:21:05+03:00

Полуостров в рейтинге опередили Москва и Санкт-Петербург

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Феодосия и Севастополь вошли в рейтинг городов России, где в День защитника Отечества погремят самые шикарные фейерверки.

- В первую десятку входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Салют начнется в 21.00 тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Напомним, куда сходить и как проехать: Как Крым и Севастополь отмечают 23 февраля. Праздничная программа уже началась, водителей просят заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU