В Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-23T17:02:52+03:00

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В Крыму 23 февраля произошло ДТП. Иномарка на большой скорости влетала в опору линий электропередач. От удара автомобиль сплющило.

Авария случилась в пгт Первомайское. Один человек пострадал.

- Прибыв к месту происшествия, спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавшего к автомобилю «скорой», и произвели все необходимые противопожарные мероприятия, - отметил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, управлять авто осторожно, особенно в период ухудшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU