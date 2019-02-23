В Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП
В Крыму 23 февраля произошло ДТП. Иномарка на большой скорости влетала в опору линий электропередач. От удара автомобиль сплющило.
Авария случилась в пгт Первомайское. Один человек пострадал.
- Прибыв к месту происшествия, спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавшего к автомобилю «скорой», и произвели все необходимые противопожарные мероприятия, - отметил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, управлять авто осторожно, особенно в период ухудшения погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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