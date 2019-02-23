В Севастополе на пожаре погиб 3-летний ребенок
На месте ЧП работают криминалисты и следователи
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В Севастополе 23 февраля в одной из квартир в доме на ул. Терлецкого произошел пожар. Дома в это время находился трехлетний ребенок с бабушкой. Родители были на работе.
-Ребенок погиб, бабушка сейчас в больнице, - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Севастополю.
На месте пожара работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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