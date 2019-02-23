2019-02-23T21:41:04+03:00
Общество

В Севастополе на пожаре погиб 3-летний ребенок

На месте ЧП работают криминалисты и следователи
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Севастополе 23 февраля в одной из квартир в доме на ул. Терлецкого произошел пожар. Дома в это время находился трехлетний ребенок с бабушкой. Родители были на работе.

-Ребенок погиб, бабушка сейчас в больнице, - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Севастополю.

На месте пожара работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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