2019-02-24T08:49:41+03:00
Общество

Снег, гололед и холодный ветер: Погода в Крыму на 24 февраля

Температура воздуха днем опустится до -7
Степан ОСТИНОВ
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Порывы ветра 24 февраля достигнут местами 15 м/с.Порывы ветра 24 февраля достигнут местами 15 м/с.Фото: "КП" Архив
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В Крыму сегодня, 24 февраля, облачно - днем снег, холодный ветер 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12, днем -2…-7.

В Симферополе облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Термометр ночью покажет -7…-9, днем -4…-6.

- В Севастополе без осадков, ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем около 0. На дорогах местами гололедица, - сообщает крымский гидрометцентр.

На ЮБК синоптики обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться в районе 0.

В Керчи 24 февраля облачно, ночью и утром местами снег, гололедица. Ветер северо-восточный днем 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8, днем 0…-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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